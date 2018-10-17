Polis başkonsolosluk konutunda!

Olay yeri inceleme ekibi, konut ve araçlarda arama yapacak.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayıyla ilgili 11 Suudi yetkilinin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait konuta gelmesinin ardından, İstanbul Emniyeti'nin olay yeri inceleme ekibi de arama için konsolosluk konutuna girdi. Olay yeri inceleme ekibi, konut ve araçlarda arama yapacak.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundan Suudi yetkililer, başkonsolosluk konutuna geldi.

Türkiye'den dün ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin Levent'teki konutuna 4 sivil ve bir resmi araç giriş yaptı.

Araçlarda, Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundaki Suudi yetkililerin bulunduğu belirtildi.

Çalışma grubundaki Türk yetkililer de Başkonsolosluk konutuna geldi. İstanbul Emniyeti'nin olay yeri inceleme ekibi de arama için konsolosluk konutuna girdi. Olay yeri inceleme ekibi, konut ve araçlarda arama yapacak.

Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulmuş, grup ilk toplantısını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirmişti.

Ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer ile olay yeri inceleme ekipleri, önceki gün akşam saatlerinde geldikleri konsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yapmıştı.