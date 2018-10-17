'Çok umutlanmayın; paran var ise hesap sorulmuyor'

Altaylı, bugünkü "Bir Kaşıkçı suda fırtına kopar mı?" başlıklı yazısında, "Ben size söyleyeyim, hiçbir şey olmaz. Biraz bağırılır çağrılır, sonra olay kapanır gider." ifadelerini kullandı.

İŞTE ALTAYLI'NIN O YAZISI:

Cemal Kaşıkçı İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’na 2 Ekim günü girdi.

Bir daha da çıkmadı. Konsolosluk izin verdi, girilecek, aranacak, bakılacak tartışmaları arasında hemen hemen 2 hafta geçti.

Ve “Girip de çıkmayıştan” 13 gün sonra en sonunda İstanbul Emniyeti Konsolosluğa girdi ve arama, tarama, inceleme yaptı.

Bu 13 gün içinde Konsoloslukta boya, badana, döşeme ne varsa değişmiş.

Öyle diyorlar.

Beni arayan pek çok konu komşu da “Fatih Bey, olay günü ve ertesi gün Konsolosluğa çok miktarda kağıt havlu, temizlik malzemesi, çamaşır suları, deterjanlar getirildiğini gördük” diye bilgi verdi.

13 gün sonra hâlâ cinayet kanıtı bulabildilerse vallahi “Bravo” demek lazım.

Zaten bu arada Konsolos Efendi de tüymüş ülkesine.

Eğer cinayet bulguları kesin ise Konsolosluğun geri kalanı da “Persona non grata” ilan edilecektir.

Peki başka ne olur?

Ben size söyleyeyim, hiçbir şey olmaz.

Biraz bağırılır çağrılır, sonra olay kapanır gider.

Amerika Birleşik Devletleri’nin tepkisine falan da bakmayın, onlar da fazla uzatmazlar.

500 milyar dolara yakın silah anlaşması yaptılar daha yeni, bir Kaşıkçı suda fırtına mı koparılır, bunca çıkar söz konusu iken.

Birkaç gün önce detayıyla yazdım, bu Suudilerin adam kaçırma ve cinayet şeceresini.

Cenevre’de Veliaht Prensi, hem de Kral’ın bizzat hazırladığı ve dahil olduğu bir tuzakla paketleyip kaçırdılar.

Hiçbir şey olmadı.

Herkes sustu oturdu.

Muhtemelen “İsviçre’deki hesaplarımızı kapatırız” falan demişlerdir.

Paris’te bir diğer Suudi Prens kaçırıldı Suudi katiller tarafından.

Muhtemelen duymadınız bile.

Elysee ne yaptı?

Tıssss!

Bir diğer Prensi tuzak bir randevu ile Boston’da uçağa tıkıp götürdüler.

Hadi “Salaklık etti, Amerika ne yapsın” diyelim.

Sonuçta paran var ise, gücün var ise ister kişi ol ister devlet.

Hesap sormak olmuyor.

Şimdi de çok umutlanmayın.

Gider yapılacak tek ülke

Kaşıkçı meselesi bir yana, Türkiye’nin Suudilerle “dost olması“ ve “kalması” bile kanıma dokunuyor.

Açıkçası ben bunların Türkiye’de adam öldüreceklerini hiç ummuyordum.

“Götürmüşlerdir” diyordum.

Öldürdü iseler bu Türkiye’ye ağır bir hakaret, ağır bir güç gösterisi olur.

Açık bir “Sizi takmıyorum” mesajıdır bu durum.

Defalarca yazdım.

Köşem kapalıyken Twitter’dan yazdım.

Bu Suudilerin Türkiye ile büyük derdi var.

İsrail ile beraber bölgeyi yeniden dizayn etmeye çalıştıklarını, Türkiye’yi bölmek istediklerini asla gizlemiyorlar.

Gizlemek ne kelime.

Açık açık söylüyorlar.

Hem de Washington’ın göbeğinde, basın toplantısında.

Bizimkiler ise bu mezhepçi, Müslüman katili Türk düşmanlarına “din kardeşi” muamelesi yapmıyorlar mı, deli oluyorum!

Bu dünyada Türkiye’nin gerçekten “Gider yapması gereken” tek bir ülke var ise o da Suudi Arabistan’dır.

Türkiye’ye sadece düşmanlık olsun diye düşman olan başka ülke yoktur.

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