Acı olay... Oğlunu mezara, eşini cezaevine gönderdi

İsmail Akduman/ SÖZCÜ- Tek oğlu eşi tarafından öldürülen acılı kadın, "Oğlum babasının boğazını sıkıyordu. Nefes alamadığını gördüm. Nasıl olduğunu anşamadım. Ve silah patladı. Oğlumu mezara eşimi cezaevine gönderdim. Ya da tam tersi olacaktı" diye konuştu.

Samsun’un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi’nde 8 Ekim akşamı meydana gelen olayda, evli ve bir çocuk babası olan Nesim Yıldırım, kavga ettiği oğlu Çağlar Yıldırım’ı tabancayla ateş ederek öldürdü. Ardından da polisi arayarak “Oğlumu öldürdüm. Gelin beni alın” dedi. Eli kanlı baba nöbetçi mahkeme tarafında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın şokunu atlatamayan anne emekli terzi Asiye Yıldırım ise ilk kez konuştu.

“BİR TOKAT BİLE ATMAMIŞTIK”

Ölen oğlu Çağlar’a bu zamana kadar bir tokat dahi atmadıklarını söyleyen acılı kadın, “Çağlar öyle ailesindan şiddet gören, dışlanan çocuk değildi. Ekonomik zorluk da yaşamadı. Biz ona hep gözümüz gibi baktık. Ne zaman uyuşturucu ve alkol kullanmaya başladı. O zaman değişti. Evlendi ama düzelmedi. Eşini, beni ve babasını dövüyordu” dedi.



KAYNANASININ EVİNİ BASTI EŞİ SIĞINMA EVİNE KAÇTI

Oğlunun 3.5 yaşında bir kızı olduğunu dile getiren Asiye Yıldırım, “Uyuşturucu yüzünden girdiği işlerden atıldı. Son günlerde bir benzinlikte çalışıyordu. Eşiyle sürekli kavga ediyor ve onu dövüyordu. Dededen kalma bir silah vardı. Babasından tabancayı istiyor ve eşi ile kaynanasını öldüreceğini söylüyordu. Babası vermeyince de bu kez ona vuruyordu. Bir seferinde kaynanasının evini basıp kadıncağızı dövdü. Eşi yediği dayaktan sonra kadın sığınma evine gitti. 2 ay önce silahı vermeyen babasının kaşını patlattı. Kafasını yardı. Ama utandığımız için polise gidip şikayetçi olmadık. Biz son 3 aydır ölüm korkusuyla yaşıyorduk” diye konuştu.



“NE BULURSA İÇİYOR”

Oğlunun uyuşturucu kullanmak suçundan denetimli serbestliği olduğunu ancak AMATEM’e hiç gitmediğini belirten Asye Yıldırım, “Önceleri içki içiyordu. Sonra uyuşturucu hap, esrar, bonzai kullanmaya başladı. Bulduğunu içiyordu. Ceplerinde bulduğumuz hapları klozete attık diye eşini ve beni dövdü. Biz oğlumu hep kazanmak için mücadele ettik. Ama başaramadık. Para bulamayınca evdeki eşyaları satıyordu. 3.5 yaşındaki torunumun pusetini bile uyuşturucu almak için sattı.” dedi.



Çağlar Yıldırım babası tarafından vurularak öldürüldü.

“EŞİM İNTİHAR ETMEK İSTEDİ”

Olayın olduğu akşam, oğlunun kendinde olmadığını söyleyen acılı kadın, eşinin tabancayı sakladığını ve sürekli yerini değiştirdiği belirterek, “Çağlar olay akşamı eşiyle sokak ortasında kavga edip eve geldi. Eşimde salonda kanepede uyuma numarası yapıyordu. Ona saldırıp tabancayı istedi. Karısını ve kaynanasını öldüreceğini söylüyordu. Eşim tabancayı vermedi. Ancak oğlum babasının boğazını sıkmaya başladı. Nesim kısa süre önce iş kazası geçirmiş ve sol kolunda kırıklar vardı. Tek koluyla mücadele edemiyordu. Çağlar zaten eşimin 2 katı irilikteydi. Eşim nefes alamıyordu. Araya girmeye çalıştım. Bu sırada nasıl oldu anlamadım ve silah patladı. Çağlar kanepenin üstüne düştü. Eşim nefes almaya çalışıyordu. Sonra dışarı çıktı. Kapının önünde önce polislerle konuştu. Sonra tabancayı kafasına dayayıp tetiği çektiğini gördüm. Ancak mermi olmadığı için silah patlamadı” diye konuştu.

“KEŞKE BAŞKA BİR SEBEPTEN ÖLSEYDİ”

Yaşadığı acının tarifi olmadığını anlatan acılı kadın, “Bizim bir çocuğumuz vardı. Ve bu olay yaşandı. Kimse oğlunu öldürmek istemez. Canım yanıyor. Oğlum toprağa eşim cezaevine gitti. Hem eşime hem de oğluma yanıyorum. Keşke eşim katil olmasaydı. Oğlumda ölecekse başka bir sebepten dolayı ölseydi. İkisine birden yanıyorum. Ama oğlum o tabancayı alsaydı eşini,kaynanasını,babasını ve beni öldürürdü. O gece eşim oğlumu öldürmeseydi. Oğlum babasını boğacaktı. Yani eşimi toprağa oğlumu cezaevine gönderecektim” diye konuşarak oğlunu öldüren eşinden şikayetçi olmadığını söyledi. Çağlar Yıldırım’ın eşi Y.Y’de kayınpederi Nesim Yıldırım’dan şikayetçi olmadığını ifade etti.

TABANCA YASTIĞIN ALTINDAYDI

Nöbetçi mahkemede ifade veren Nesim Yıldırım, tabancayı evin içinde sakladığını ancak olay akşamı oğlunun küfürler edip agrasif davranması üzerine yastığın altına koyduğunu ileri sürerek, “Oğlum boğazımı sıkmaya başlayınca elinden kurtulamadım. Beni öldürecekti. Yastığın altından tabancayı alıp ateş ettim.” dediği belirtildi.