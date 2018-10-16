'Brunson'la ilgili tetikçiler bu bahaneye dört kolla sarıldı'

Can Ataklı bugünkü yazısının ilgili bölümünde "Son dahiyane bahane şu; “Bugüne kadar hiçbir hükümet bir Amerikalıyı yargılamaya cesaret edememiş. Tamam papaz gitmiş ama hiç olmazsa yargılayıp iki yıl dahapiste tutmuşuz.Zil takıp oynayın bari bu bahane ile." ifadelerini kullandı.

Ataklı'nın bugünkü yazısından o bölüm şöyle:

FIKRA GİBİ

HİÇBİR ŞEY OLMASA BİLE İLK KEZ BİR AMERİKALIYI YARGILAMIŞIZ

Yandaşlık, yalakalık “şahikasına” ulaşıyor şu günlerde.

“Şahika” tanımı “en tepe, doruk” anlamına geliyor.

Yandaşlar ve tetikçiler aslında şokta.

Biraz da panik yaşıyorlar.

Çünkü rahip olayında böyle bir sonuç beklemiyorlardı.

Hatta bazıları gözlerini karartıp “Papazı göndermeyeceğiz, herkes görecek” diye kendini ateşe bile atmıştı.

Oysa sonuç tam söylediğimiz gibi oldu.

Bugüne kadar Amerika'nın hiçbir talebine karşı çıkmayan, her istenileni yapan iktidar papaz konusunda da direniş göstermedi.

Yandaş tetikçilerin bir bölümü ilk şoku “verdik ama Amerika'nın tehdit ettiği gün vermedik, aradan iki ay geçti” tesellisine sarılarak atlatmaya çalıştı.

Şoktaki bu tetikçilere saray yol gösterdi.

“Korkmayın ve şaşırmayın” dedi “Papazı vermedik, Yüce Türk yargısı bastı cezayı, o da yeteri kadar hapis yattı ve çıktı.”

Tetikçiler bu bahaneye dört kolla sarıldı.

Aradan iki üç gün geçince tabii biraz daha düşünüyorlar, kendi kitlelerinin inanacağı düzeyde yeni bahaneler üretiyorlar.

Son dahiyane bahane şu; “Bugüne kadar hiçbir hükümet bir Amerikalıyı yargılamaya cesaret edememiş. Tamam papaz gitmiş ama hiç olmazsa yargılayıp iki yıl da hapiste tutmuşuz.”

Zil takıp oynayın bari bu bahane ile.

Ki bu da yanlış.

Şu anda bile hapishanelerde 9 Amerikalı var.

Geçmişimizde de sınırlarımız içinde suç işleyen Amerikalılar hakkında soruşturmalar da açıldı, mahkümiyetler de verildi,

En komiği saf vatandaşlara “dünyanın hiçbir ülkesinde Amerikalılara karşı dava açılamıyor, buna cesaret eden tek lider Tayyip Erdoğan” bile diyenler var.

Geçen hafta sizlere “papazı gönderecekler ve bundan destan çıkaracaklar” demiştim.

Ne yazık ki bu öngörü tuttu.

Biz çok utanıyoruz…