Ardında bıraktığı not polisi harekete geçirdi!

Şanlıurfa'da intihar eden şahıs, ardında 'Ölümümden sorumlu olanlar' başlıklı bir mektup bıraktı.

Şanlıurfa'da gözlükçülük yapan 57 yaşındaki İbrahim Halil Ü., 'Ölümümden sorumlu olanlar' başlığıyla bir mektup hazırlayıp, ofisinde kendini asarak canına kıydı.

YAKINLARI OFİSİNDE ASILI HALDE BULDU

Olay, öğleden sonra Kamberiye Mahallesi'nde bulunan Ölçüler Apartmanı'nda meydana geldi. Gözlük satışı yapan İbrahim Halil Ü., ofisinde bilinmeyen nedenle boynuna ip geçirip intihar etti. Ofise gelen yakınlarının asılı halde bulduğu Ünlü için polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Şanlıurfa'da gözlükçülük yapan 57 yaşındaki İbrahim Halil Ü., 'Ölümümden sorumlu olanlar' başlığıyla bir mektup hazırlayıp, ofisinde kendini asarak canına kıydı.

YAKINLARI OFİSİNDE ASILI HALDE BULDU

Olay, öğleden sonra Kamberiye Mahallesi'nde bulunan Ölçüler Apartmanı'nda meydana geldi. Gözlük satışı yapan İbrahim Halil Ü., ofisinde bilinmeyen nedenle boynuna ip geçirip intihar etti. Ofise gelen yakınlarının asılı halde bulduğu Ünlü için polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.