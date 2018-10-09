CHP'li kadınlardan İnönü açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin Kızılcahamam kampının kapanışında yaptığı konuşmada, 2. Cumhurbaşkanı ve CHP’nin 2. Genel Başkanı İsmet İnönü'nün fotoğrafını göstererek CHP'yi eleştirmesi tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de tepkiye neden oldu.

Erdoğan’a yönelik bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Kadın Kolları’ndan geldi. İsmet İnönü’nün doğduğu ve bugün Anı Evi olarak kullanılan Konak’taki tarihi bina önünde toplanan CHP’li kadınlar İsmet İnönü’ye sahip çıktı.

Konak Belediyesi’nin restore ederek geçen ay yeniden hizmete açtığı İsmet İnönü Anı Evi’nde gerçekleşen basın açıklamasına CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ilçe kadın kolları başkanları ile ilçe örgütlerinden kadınlar katıldı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kuruluşun ve kurtuluşun şehri İzmir’den, İsmet İnönü’nün doğduğu evden, ona olan saygı ve özlemi bir kez daha dile getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İsmet İnönü’nün ömrünü milli mücadeleyle geçirmiş, savaşlar nedeniyle babası ve oğlununun cenaze törenine dahi katılamamış bir vatansever olduğunu dile getiren Pekdaş, “Büyük Atatürk ve silah arkadaşı İsmet İnönü hakkında konuşanların önce aynaya bakıp, kendine gelmesi lazım” dedi.

ONLARA BORCUMUZ VAR

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İnönü’ye olan güvenini O’nu Lozan Barış Görüşmelerine göndermesiyle görüldüğünü dile getiren Pekdaş, “Bağımsız bir ülke yaratmak idealiyle, ömrü cepheden cepheye koşarak geçenlerin yarattığı Cumhuriyet kazanımları bir bir satılıyor. Fabrikalar ve yaratılan değerler yok ediliyor. Kötü bir mirasyedi gibiler. O yokluk dönemlerinde ülkenin borcunu öderken, bir taraftan da yatırım yapanlar hakkında söz söylerken daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Minnettarlıklarını söylemeleri gerekirken, onları küçük düşürecek şekilde yargılamaya kalkmak hiçbir vicdana sığmaz. Biz onları saygıyla ve minnetle anıyoruz. Onlar canlarını verdiler ve bu ülkenin bağımsız bir Cumhuriyet olması için çaba gösterdiler. Delikli kuruşun bile hesabını verdiler. Şimdi pervasızca harcama yapanlar, hesap veremeyenler bu tür açıklamalar yapıyor. Biz kadınlar Büyük Atatürk ve İsmet İnönü’ye aynı zamanda bir kadın devrimi gerçekleştirdikleri için de borçluyuz. Saygı ve minnetle anıyoruz. Bağımsız Cumhuriyet sonuna kadar yaşanacak. Yol kazaları olabilir, bu bir yol kazasıdır. Bu Cumhuriyeti yaşatmak da kadınların görevidir” diye konuştu.

BİZ YOLUMUZDAN DÖNMEYİZ

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsmet İnönü’ye söylediği sözlerin yüreğinde vatan sevgisi olan herkesin içini acıttığını söyledi. Atatürk ve İsmet İnönü’nün büyük işler yaptığını dile getiren Balcı, “Bu ülke için yaptıkları hiçbir zaman unutulmaz. Biz kadınlar için bunları unutmak mümkün değildir. Bugün biz burada toplanabiliyorsak, bu açıklamayı yapabiliyorsak, istediğimiz zaman, istediğimiz kişiyle evlenebiliyorsak bunları Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü sayesinde yapıyoruz. Bu nedenle bir kez daha diyoruz ki, biz yolumuzdan dönmeyiz. Asla ve asla kabul etmiyoruz. Onlarla birlik ve beraberlik içinde olacağımıza söz veriyoruz. Bundan sonra da hep birarada olacağız ve gerekeni yapacağız” dedi. Balcı ayrıca, İsmet İnönü’nün doğduğu Konak’taki evi restore ederek kente kazandırıp, gelecek kuşaklara İsmet İnönü’yü anlatmayı sağladığı için Başkan Sema Pekdaş’a teşekkür etti. Basın açıklamasının ardından CHP’li kadınlar hep birlikte İsmet İnönü Anı Evi’ni gezdi.