Çiftlikbank bitti, o başladı: 100 milyonluk vurgun!

İstanbul'da 'Enerji Emlak' adı altında saadet zinciri kuran çetenin, yaklaşık 150 kişiyi dolandırarak yaklaşık 100 milyon lira vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Çiftlikbank benzeri yapının 'enerji içeceği satacağız' diyerek insanları dolandırdığı öğrenildi. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. “Trump’la kavga ettik bekleyin” diyerek mağdurları oyalayan aralarında emekli polislerin de bulunduğu şebeke üyesi 12 şüpheli yakalandı.

Polisi harekete geçiren olay, bazı mağdurların emniyete yaptığı başvuruyla ortaya çıktı. Savcılığa yapılan başvuru üzerine İstanbul Emniyeti'ne bağlı Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polisin yaptığı ifade işlemlerinde dolandırıcılıkla ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. İddiaya göre Esenyurt'ta faaliyet gösteren “Enerji Emlak” ismli bir firma bir çok kişiyle iletişime girdi. “Enerji içeceği” satıyoruz diyen dolandırıcılar irtibata girdikleri kişilerden saadet zinciri benzeri yöntemle para topladı.

10 BİN LİRA PAY!

Enerji içeceklerini satarak yüksek kâr teklif eden şüpheliler milyonlarca lira para topladı. Enerji Emlak'a para yatıranlar yeni müşteri bulduklarında katılım payı olarak 10 bin lira pay aldı. İlk başta kâr payı da alan müşteriler sistem genişledikçe paralarını alamaz oldu. Daha sonra ise sözde firmanın yetkilileri alacaklıları sürekli bahanelerle geri gönderdi. Yatırdıkları parayı isteyen yaklaşık yüzlerce mağdur 1 yıldır para alamadı.

“TRUMP'LA KAVGA ETTİK BEKLEYİN”

Mağdurlardan birinin yakını “Çiftlikbank sahipleri sütle, bunlar enerji içeceğiyle dolandırdı” derken şebekenin farklı yöntemlerle müşterileri oyalandığı öğrenildi. İddiaya göre şüpheliler her gelen mağdura farklı yalanlar söyledi. Şüphelilerin sözlü beyanlarına göre; O yalanlar arasında “Dolar yükseldi, etkilendik” “Trump'la kavga ettik” gibi gerçek dışı iddialar da olduğu belirtildi.

12 GÖZALTI

Polisin tespitlerine göre şu ana kadar 100 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebekenin çökertilmesi için operasyon kararı alındı. Aralarında emekli polislerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise çok sayıda evrak bulunduğu belirtildi.