Sahte içkili ölüme cinayet cezası

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde çalışan ünlü dövmeci Güray Tan Mısır’a (45) sahte içki satarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Bayram Çomak’ın (46) yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, ‘olası kastla kasten öldürme’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz gün görülen duruşmada cumhuriyet savcısı Çomak’ın eylemini olası kast ile gerçekleştirdiği ve Mısır’ın ölümüne kasten sebep olduğunun anlaşıldığını belirtti. Duruşma, tarafların son savunmalarını yapmaları ve karar için ertelendi.

METANOL ZEHİRLENMESİ

Dream Tattoo’nun sahibi olan Mısır, 5 Mart 2017 tarihinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, 5 gün sonra da yaşamını yitirmişti.

Mısır’a içki satan Bayram Çomak “Yurtdışından turistlerce getirilen içkileri son 10 yıldır satıyorum. Ölen kişinin yanında bulunan içki şişelerini ben sattım” dedi. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda, Mısır’ın ‘Metanol’ zehirlenmesi neticesinde hayatını kaybettiği, Mısır’ın evinde ele geçirilen ve üzerinde ‘XVIPHUÜ Aap’ yazan votka şişesi içindeki sıvılarda ‘Metanol’ bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.