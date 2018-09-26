Türkiye'nin kanını donduran anne hakkında karar

DHA - Şiddet gören minik kız çocuğunun annesiyle birlikte yaşadığı evin duvarlarındaki yazılar ise tüyler ürpertmişti. Gözaltına alınan anne A.D. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. A.D.'nin ayrıca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.

İstanbul Tuzla'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anne A.D. gözaltına alındı. A.D. Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.D. adliye getirişinde kendisini sevk eden polis memurlarına zorluk çıkardı. Adliyeye girmek istemeyen A.D.'yi 2 polis, kollarından çekerek içeri geçirdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

A.D. savcılık sorgusunun ardından "Kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünün ihlali" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece, hakkında haftada bir gün adli kontrol hükümleri uygulanması şartıyla, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbet bırakıldı. A.D.'nin ayrıca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.