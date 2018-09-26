Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin oğulları Umut Ali Özmen, 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi'ne ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen’i gözaltına aldı.

Babası Mustafa Özmen'in 5 saatlik çabası sonucunda Cebeci Sınır Karakolu'nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali'nin Ermenistan'a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak cezaevine konuldu. Umut Ali Özmen'in sınır ihlali nedeniyle yaklaşık 2 aydır Ermenistan'da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı arayarak Umut Ali'nin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan'ın bu talebine olumlu yanıt verdi.

“Umut Ali özgürlüğüne kavuştu”

Umut Ali, dün Ermeni Ulusal Güvenlik Servisinde yaklaşık 6 saat sorgulandıktan sonra Ermenistan savcılığının serbest bırakılma evrakını imzalaması üzerine tahliye edildi. Umut Ali cezaevi kapısında bekleyen babası Mustafa Özmen'le kucaklaştı. Umut Ali'nin Ermenistan'dan ayrılıp ülkeye dönmesi için Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın geçiş yönünde bir evrak hazırlayıp aileye sunması bekleniyor. Evrak verildikten sora Umut Ali babasıyla birlikte Kars'a dönebilecek.