Efkan Bolaç hakkında skandal karar

Gökçer Tahincioğlu - Milliyet - Bolaç hakkında, 2015’te katıldığı bir televizyon programında, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınarak şehit edilmesi ve Berkin Elvan dosyasıyla ilgili beyanları nedeniyle soruşturma açıldı. Soruşturma bir süre sonra takipsizlikle sonuçlandırıldı. Ancak Bolaç hakkında CMK’ya göre yasal itiraz süreleri geçmiş olmasına rağmen dava açıldı. Duruşmalarda da bu durumun usul hukukuna aykırı olduğunu savunan Bolaç, itirazlarından sonuç alamadı.

‘İç düzenleme gereği’

Savcılık, Bolaç’ın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan cezalandırılmasını istedi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi de usulle ilgili itirazları dikkate almayarak Bolaç hakkında ceza arttırımı da uygulayarak 3 yıla kadar hapis cezası verdi.

Cezada indirim yapmayan ve cezayı ertelemeyen mahkeme, gerekçeli kararında da usulle ilgili hiçbir tartışmaya değinmedi. Başsavcılık ise “Her ne kadar kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişse de bu kararın başsavcılığın iç düzenlemesi gereği başsavcı onayı olmadan kesinleşmeyeceği ve bu kararın başsavcılık tarafından kamu davası açılması gerektiği gerekçesiyle iade edildiği ve davaya konu iddianamenin düzenlendiği, bu nedenle sulh ceza hakimliğinden kararın kaldırılması yoluna gidilmesinin gerekmediği anlaşılmakla aşağıda hüküm kurulmuştur” gerekçesiyle işlem yapıldığını kabul etti. Hukukçular, “CMK yerine yapılan bir iç düzenleme esas alınırsa hukuk güvenliği kalmaz” yorumunu yaptı.