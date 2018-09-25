MEB'de skandallar bitmiyor!

İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi kitabında “Anayasa’nın 4. Maddesi” diye yazılması gereken ifade ‘5. Madde’ olarak yer aldı

MUSTAFA KÖMÜŞ - BİRGÜN/ Milli Eğitim Bakanlığı’nda geçen yıl müfredatın değişmesinin ardından ders kitaplarında oldukça önemli değişiklikler yapıldı. Kitaplarda bu yıl da önemli hatalar bulunuyor. İlkokul 4.sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi dersinin kitabında Anayasa’nın ilk üç maddesinin değiştirilmeyeceğini ve değiştirilmesinin teklif edilmeyeceğini hükme bağlayan madde yanlış yazılıyor.

Kitabın “Hak, Özgürlük ve Sorumluluk” başlıklı ikinci ünitesinde yer alan “Birlikte Yaşama Kültürü” konusunda “Cumhuriyet yönetiminde egemenlik halkın elindedir. Halk seçtiği temsilciler aracılığı ile bu hakkını kullanır. Yine cumhuriyet sayesinde halk eşit koşullarda yaşar, herhangi bir kişi veya toplumsal sınıf ayrıcalıklı değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti insan haklarına saygı temeli üzerinde kurulmuştur. Bu özellik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5. maddesine göre değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez, ifadesiyle güvenceye alınmıştır. İnsan onurunun hak ve özgürlüklerinin korunduğu ve gerçekleştirildiği en iyi yönetim biçimi cumhuriyettir” ifadeleri yer alıyor.

Anayasa’nın 4. Maddesi’nde “Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez” ifadeleri yer alıyor. MEB kitabında 4. Madde olarak yazılması gerekirken 5. madde yazılıyor.

Kitabın 6. ünitesinde ise 5. Madde doğru bir şekilde açıklanıyor. Bu kısımda şöyle deniyor: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5. Maddesine Göre Devletin Temel Amaç ve Görevleri: 1. Ülkede yaşayan insanların bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü ve bölünmezliğini sağlamak, 2. Toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, 3. İnsanların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak, 4. İnsanların maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak.”

***

‘Mürted’ kavramı Fıkıh’ta

Ayrıca imam hatip liselerinde okutulan Fıkıh kitabında ise İslam dininden dönenlere savaş açılabileceği bulunuyor. Kitapta “irtidat kavramı” açıklanıyor ve şöyle deniyor: “İrtidat fıkhi bir terim olarak, bir Müslümanın İslam dininden çıkmasını ifade eder. Bu kişiye mürted denilir. Fakihler dininden dönüp düşman safına geçen, İslam dinine zarar verebilmek için fırsat kollayan mürtedler ile savaş yapılabileceğini kabul etmişlerdir. Nitekim Hz. Ebû Bekir (r.a.) hilafetinin ilk yıllarında irtidat hareketlerini bastırmak üzere orduyu sevk etmekte hiç tereddüt etmemiştir.”

Aynı kitapta cihat için ise şu ifadeler kullanılıyor: “Silahlı cihat, devletin yapması gereken bir mücadele yöntemidir. Günümüzde cihat kavramını kullanan şiddet hareketleri birçok açıdan meşru değildir. Cihat adı altında şiddet içerikli eylemlerin en sakıncalı yönü İslam’a uymayan pek çok şeyin din adına yapılmasıdır.”