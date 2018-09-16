'Babamı FETÖ'cüler öldürdü' demişti: Ölü bulundu

Babası Cevzet Soysal'ın 1998 yılında 'FETÖ'cü polisler' tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü öne sürerek, kenti ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cesedinin bulunması için yardım isteyen Mücahid Soysal, aracında kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Valilik, 'intihar' açıklaması yaptı.

Batman’ın Kuyubaşı Mahallesi’nde akşam saatlerinde, minibüsteki bir kişinin kafasından silahla vurulduğunu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, yaralı kişinin Mücahid Soysal olduğunu belirledi. Ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mücahid Soysal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay öncesi Mücahid Soysal’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilerek veya bilmeyerek kimi kırmışsam ve kimin hakkına girmişsem hakkını helal etsin" ifadelerini kullandığı görüldü.

Soylu'dan yardım istemişti

Mücahit Soysal, Ocak 2017 tarihinde Batman’da esnafı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan, ‘FETÖ’cü polisler' tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü öne sürdüğü babası Cevzet Soysal’ın cesedinin bulunması için yardım istemişti.

Batman’da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nda (TPAO) çalışırken 9 Kasım 1998’de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Cevzet Soysal’ın, eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un ‘İn’ isimli kitabındaki ‘FETÖ’cü polisler' tarafından öldürüldüğüne ilişkin iddia üzerine oğlu Mücahid Soysal, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Cumhuriyet savcısının gözetiminde Beşiri ilçesinin Kıra Dağı mevkisinde kazı yapılmıştı.

Batman Valiliği’nce Soysal’la ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin yazılı açıklamasında, yapılan inceleme ve yakınlarından alınan bilgiler sonucu Soysal’ın tabancayla intihar ettiğinin anlaşıldığı belirtildi. Silah ve bir adet boş kovana el konulduğu ifade edilen açıklamada, adli soruşturmanın devam ettiği bilgisi verildi.