3. Havalimanı işçilerinden eylem

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler kötü çalışma koşulları sebebiyle sabah 06.30 itibariyle eylem başlattı.

İstanbul'daki 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler kötü çalışma koşulları sebebiyle bu sabah eylem başlattı.

Yağmur altında uzun süre servis beklediklerini, şantiyedeki yemek ve barınma imkanlarının çok kötü olduğunu vurgulayan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini istiyor.

Sabah saatlerinde şantiye önünde toplanan çok sayıda işçi, servislerin çıkışına engel olarak tepkilerini dile getirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilmesi planlanan havalimanı, uzun süredir kötü çalışma koşulları ve iş cinayetleriyle gündeme geliyor.