13 Eylül 2018 15:15

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar açıklandı.
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Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sonrası tutuklanan Safiye İnci'nin çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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