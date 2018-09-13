Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sonrası tutuklanan Safiye İnci'nin çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devamına karar verildi.
13 Eylül 2018 15:15
Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar açıklandı.
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