6 Eylül 2018 09:51

Marmara'da korkutan deprem!

Marmara'da korkutan deprem!
Marmara Denizi'nde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi.
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11.5 km derinlikte meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.

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