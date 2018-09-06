11.5 km derinlikte meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.
6 Eylül 2018 09:51
Marmara'da korkutan deprem!
Marmara Denizi'nde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi.
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