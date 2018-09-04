Çağın Türker'i öldüren zanlı tutuklandı

Geçtiğimiz Cuma günü Karaköy'de mizah dergisi sahibi Çağan Türker'in yumruklu saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yusuf Ş., emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Yusuf Ş., savcılık sorgusunun ardından "Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, Yusuf Ş.'nin tutuklanmasına karar verdi.