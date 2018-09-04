Kocaeli'nde feci kaza: Hayatını kaybedenler var

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde, 41 RH 707 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direği, trafo ve buradaki bir kişiye çarptı. Elektrik direği de çarpma sonucu aracın üzerine devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüyle otobüs beklediği belirtilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yol trafiğe kapatılırken, aracın üzerine devrilen elektrik direği vinç yardımıyla kaldırıldı. Bu arada Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ekipleri güvenlik amacıyla bölgedeki elektriği kesti.