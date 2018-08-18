Emniyet o haberi yalanladı!

ABC Gazetesi/ Candaş Tolga Işık, dün Posta'daki köşesinde Antalya’da bir kadının taksici tarafından kaçırıldığını, telefonundaki bir uygulamadan konum paylaşarak kurtulduğunu öne sürmüştü.

Yazısında "Hadise dün gece Antalya’da yaşandı. Bir kadın Antalya’da taksiye biniyor. Taksici alakasız yollardan gitmeye başlayınca kadın şüphelenip arkadaşlarına 'Bu adam beni kaçırıyor, yardım edin' diye mesaj atıyor" ifadelerini kullanan Işık, "Genç kadın aynı anda arkadaşlarıyla mevcut konumunu da paylaşıyor. Arkadaşları polise haber verip taksiye yetişiyor ve önünü kesiyorlar. Taksiciyi bir temiz dövüyorlar. 40 küsur yaşlarındaki taksici ifadesinde kendisini şöyle savunuyor (!): 'Çok güzel kızdı dayanamadım, çok alkollüydü, ne yapayım giymeseydi o şortu...' Öğrendim ki taksici dün tutuklanıp cezaevine gönderilmiş." iddialarında bulunmuştu.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Candaş Işık'ın ardından açıklama yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü, köşe yazısında iddia edilen olayın gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırmada, ilimiz Polis Sorumluluk Bölgesinde haberin konusu ile ilgili herhangi bir müracaatın bulunmadığı ve adli işlemin yapılmadığı anlaşılmıştır" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "Konu ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan araştırma sonucunda; taksici tarafından tacize uğradığı iddia edilen şahsa ulaşılarak, haberde iddia edilen konu ile ilgili alınan beyanında, söz konusu haberlerin asılsız olduğunu, binmiş olduğu taksi şoförünün bilmediği bir güzergaha dönünce kendisinin panikleyerek arkadaşlarına mesaj attığını ve taksiden indiğini, herhangi bir sözlü veya elle tacize maruz kalmadığını, bu konu ile ilgili herhangi bir müracaatının bulunmadığını ve kimseden davacı ve şikayetçi olmadığını beyan etmiştir" denildi.

GÖZLER YANDAŞ KALEMDE

Emniyetin açıklamasının ardından gözler Candaş Tolga Işık cephesine çevrildi. Kadın cinayetleri, istismar, cinsel saldırı ve kadına yönelik şiddetin her gün arttığı Türkiye'de böyle kalemlerin 'güvenilirliği'ni yeniden sorgulatır oldu.

Söz konusu iddianın sahibinden Işık'tan konuya ilişkin herhangi bir açıklama ise henüz gelmedi.