Din öğretimine harcanan bütçe akılları karıştırdı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yılık ilk altı ayındaki harcamalarının ve ikinci altı aya ilişkin öngörülerinin yer aldığı Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlandı.

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN - BİRGÜN/ Rapora göre, başlangıç ödeneği 2017 yılına göre bu yıl yüzde 17,57’lik artışla 92 milyar 528 milyon TL olan MEB, yılın ilk diliminde yüzde 50’sini tükettiği bütçesinin neredeyse tamamını personel giderlerine harcadı. Ocak-Haziran döneminde yapılan 46 milyar 906 milyon TL’lik harcamanın 32 milyar 955 milyon TL’si, “Personel Giderleri” kaleminden yapıldı.

Merkezi sınav sistemlerinde yapılan değişiklikler başta olmak üzere, öğretmen istihdam modeli ve müfredat değişiklikleriyle tartışmalı hale gelen MEB’in bütçe gerçekleştirme oranları ile harcama kalemleri açıklandı. Bakanlığın, geçen yılın ilk yarısı itibarıyla yüzde 48,12 olan bütçe giderleri gerçekleşme oranı 2018 yılının aynı döneminde yüzde 50,69 olarak gerçekleşti. Sınıflandırmaya göre en yüksek gerçekleşme oranı yüzde 396,12 ile sermaye transferlerinde, en düşük gerçekleşme oranı ise yüzde 36,02 ile sermaye giderlerinde meydana geldi.



Ödenek dört kat aşıldı

MEB’in 2018 yılındaki personel giderleri 2017’ye göre yüzde 14,83, mal ve hizmet alım giderleri yüzde 13,81, sermaye giderleri ise yüzde 69,09 arttı. Bakanlığa bağlı müdürlükler ile başkanlıkların harcamalarının kaydedildiği rapora göre, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, 10 milyar 512 milyon TL’lik başlangıç ödeneğinin neredeyse dört katı (Yüzde 376,93) üzerine çıkarak 39 milyar 923 milyon TL harcadı.

Dini eğitime harcama arttı

Geçen yıl Ocak-Haziran döneminde 15 milyon TL harcayan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 2018’in aynı döneminde bu tutarı ikiye katlayarak 32 milyon TL harcadı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Okulları’nın ilk dilimde harcadığı toplam tutar 4 milyar 255 milyon TL’ye ulaştı. Bütçeden en çok payı alan genel müdürlüklerin arasında bulunan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün Ocak-Haziran döneminde yaptığı faaliyetlerin bazıları şöyle sıralandı:

İmam hatip ortaokulu, ortaokul ve liselerde okutulan din ve değerler alanındaki ders kitabı ve eğitim araçları yeniden gözden geçirilmiş din ahlak ve değerler alanı seçmeli derslerinin analizi yapılmıştır.



Kardeş okul projesi kapsamında hazırlık sınıfı bulunan proje okullarımızın öğrencileri, dil becerilerini geliştirmek amacıyla Nisan-Haziran ayları arasında işbirliği yapılan ülkelere eğitim kursları için gönderilmişlerdir.

Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin yeteneklerini geliştirebilmeleri, planlı çalışma alışkanlığı kazanabilmeleri ve güven duygusuyla mesleği icra edebilmeleri amacıyla düzenlenen, “Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, Ezan Okuma, Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları”nın bölge finalleri Nisan, Türkiye finali ise Mayıs ayında yapılmıştır.



Öğrencilerimize, İslam’ın temel kaynaklarından olan hadis ve sünnetin önemini kavratmak, güncel olaylar ışığında hadisleri doğru yorumlamalarına yardımcı olmak amacıyla 40’ar hadisin yer aldığı hadis kitapları hazırlanarak okullarımızla paylaşılmıştır.



FATİH Projesi ısrarı

MEB’in başarısızlığı tescillenen ve milyonlarca lira kamu yüküne neden olan FATİH Projesi’ndeki ısrarı, Yenilik ve Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün Temmuz-Aralık döneminde yapması planlanan faaliyetlere de yansıdı. Yılın ilk altı aylık bölümünde 1 milyar 35 milyonluk başlangıç ödeneğinin yalnızca yüzde 0,74’ünü harcayan müdürlük, yılın ikinci diliminde projeye ilişkin ihale hazırlıklarının tamamlanacağını duyurdu. Bu kapsamında eğitimde teknoloji kullanımına yönelik öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarına destek verileceği, FATİH Projesi ve EBA'nın kullanımını destekleyecek nitelikte uluslararası projeler ve çalışmalar yürütülmeye devam edileceği ifade edildi.





Yönetim Ankara merkezli

Yeni hükümet sistemiyle birlikte göreve gelen MEB yönetiminin, Bakanlığın çalışma modelinde biçim değişikliğine gideceği Özel Kalem Müdürlüğü’nün faaliyet raporu ve faaliyet öngörüleriyle de somutlaştı. Yeni kabinede yer almayan eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve yardımcısı ile danışmanlarının 2018’in ilk döneminde gerçekleştirdiği 120 seyahate karşın yönetimi merkezden yürüteceği öğrenilen Bakan Ziya Selçuk’un Temmuz-Aralık döneminde sadece 20 seyahat planladığı bildirildi.

77 bin başvuru

Rapora göre eğitimciler ve yurttaşlar, MEB ile ilgili şikayet ve taleplerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Bilgi Edinme Sistemi, elektronik posta, faks ve dilekçe yoluyla kaydetmek için 77 bin 791 başvuru gerçekleştirdi. Bakanlık, yurttaşlardan gelen soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikayetlerin yüzde 91,84’ünü “çözüme” ulaştırdı.