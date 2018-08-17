Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı!

Meteoroloji saat 12.00 ila 14.00 saatleri arasında Anadolu yakasında kuvvetli sağanak yağışlar görüleceğini duyurdu.

Duyuruda yurttaşlar ani sel, su baskını ile yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre; İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."