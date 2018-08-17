Şehitlerin kimlikleri belli oldu

Bölgeye takviyeye giden güvenlik güçlerinin bulunduğu araç, patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır hasar aldı. Patlamada 2 asker yaralandı.Bunun üzerine teröristleri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Dün sabah saatlerinde Kuyucak bölgesine takviye için giden jandarmaları taşıyan askeri araç da bombalı saldırıya uğradı. Yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesiyle araç devrildi, 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Yaralı arkadaşlarını sivil bir araca bindiren askerler, ilçe merkezine doğru yol almaya başladı. Bu sırada hızla giden araçtakilerin saldırıyı yapıp bölgeden kaçmaya çalışan teröristler olduğunu düşünen bir başka birlik ateş açtı. Olayda 3 asker dost ateşiyle şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Şehit askerlerin isimleri Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer (39) ile uzman çavuşlar Kürşat Yılmaz, Tuncay Doğan (27) ve Oğuzhan Tekerek olarak açıklandı.

DOST ATEŞİ

Adıyaman Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Güvenlik birimlerimiz yaralı jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz, sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur” denildi.