15 Ağustos 2018 23:29

Su kuyusuna düşen kurbanlık danayı AFAD kurtardı

Su kuyusuna düşen kurbanlık danayı AFAD kurtardı
Afyonkarahisar'da, kullanılmayan su kuyusuna düşen kurbanlık dana, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
+ A -

Paylaş

Olay, saat 18.00 sıralarında Çobanlar ilçesi Göynük köyünde meydana geldi. Yusuf Kafa'ya (37) ait kurbanlık dana, merada üzeri açık bırakılan 6 metre derinliğinde su kuyusuna düştü. Hayvanı kendi imkanlarıyla kuyudan çıkaramayan Yusuf Kafa, AFAD'ı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından traktör yardımıyla danayı düştüğü yerden çıkardı.

Çok Okunanlar

Güncel