Sağlık çalışanının ölümüyle ilgili habere düzeltme

Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak dün medyaya yansıyan ‘adli tıp uzmanı hastane bahçesinde öldü’ haberine düzeltme yayınladı.

Tabip Odası olarak yapılan araştırmada ölen Hüseyin Ayılmazer adlı kişinin bir süredir Manisa’da evsiz yaşadığı ve bir çok tıbbi rahatsızlığı olduğu bilgisi doğrulanmakla birlikte ‘hekim olduğuna yönelik’ herhangi bir bilgi, kayıt ya da belge olmadığı belirtildi. Açıklamada, “Dolayısıyla haberde yer alan ‘acil tıp uzmanı doktor’ ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Hekim olup olmamasının yanında hiçbir vatandaşın bu şekilde bir ölümü hak etmeyecegini belirtmek isteriz. Bu üzücü olay, ülkemizin sosyal devlet yapısının ve sağlık sisteminin bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini hepimize göstermiştir. Buradan yola çıkarak, medyada sağlıkla, sağlık kuruluşlarıyla ya da sağlık çalışanlarıyla ilgili yazılan haberlerin daha büyük titizlikle hazırlanması konusundaki hassasiyetimizi hatırlatıyoruz” denildi.