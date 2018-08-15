15 Ağustos 2018 15:23

Taner Kılıç tahliye edildi

Taner Kılıç tahliye edildi
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’ın tahliyesine karar verildi.
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Büyükada davası kapsamında tutuklu bulunan Taner Kılıç, 14 aydır İzmir’de bulunan Şakran Cezaevi’nde tutuklu bulunuyordu.

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