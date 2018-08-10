Bakandan sel felaketine ilişkin açıklama

Kurum yaptığı açıklamada, "Elim bir olay bir afet. Buna ilişkin yapmamız gerekenler sahadakiler neyse bunları inşallah yerinde tespitlerini yapacağız. Tedbirleri noktasında yine sahada yapılması gereken neyse onları heyetimizle birlikte tespitlerimizi yapacağız. Bir tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Tüm Karadeniz Bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz

Hasar gören tüm binaların, yolların tespitleri bir haftada tamamlanıp 2 ayda gerekli kaynak sağlanarak inşaatları bitirilecek

Tabii ki bu altyapılar hiçbir zaman bu kesitlere bu yağışlara göre hesap edilemez. Ancak bu afetlerden en az hasarla nasıl atlatabilirizin çalışmasını tüm Karadeniz bölgesi için yapıyoruzBaka