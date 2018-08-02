Nedim Şener: "Amerika gerçekten şaşırmış ne yaptığını bilmez halde. CIA ve Pentagon Türkiye'ye saldırmaya devam ediyor. Bu yaptırımlar 15 Temmuz'un devamıdır, Amerika'dan gelen her şey 15 Temmuz'un devamıdır." dedi.
2 Ağustos 2018 15:39
Nedim Şener: Bu 15 Temmuz'un devamıdır
Gazeteci-Yazar Nedim Şener katıldığı televizyon programında ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet bakanı Abdülhamit Gül hakkında yaptırım kararı almasını değerlendirdi.
Çok Okunanlar
-
Marmara'da rekor kırıldı: Son 13 yılın...
-
Meteoroloji'den 4 il için flaş uyarı!
-
Yerleşemeyen öğrencilerden takdir belgeli tepki
-
Nedim Şener: Bu 15 Temmuz'un devamıdır
-
Poyraz'ın 40 bin liralık işitme cihazını çaldılar
-
Nusret'e bir şok daha!
-
'Joker' adayın kaçarken ayakları kırıldı
-
Sınırdaki patlamayla ilgili Valilik'ten açıklama
-
Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay: İdama karşıyım
-
Rektörden komik dolar yorumu: Hayatımda hiç...