2 Ağustos 2018 15:39

Nedim Şener: Bu 15 Temmuz'un devamıdır

Gazeteci-Yazar Nedim Şener katıldığı televizyon programında ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet bakanı Abdülhamit Gül hakkında yaptırım kararı almasını değerlendirdi.
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Nedim Şener: "Amerika gerçekten şaşırmış ne yaptığını bilmez halde. CIA ve Pentagon Türkiye'ye saldırmaya devam ediyor. Bu yaptırımlar 15 Temmuz'un devamıdır, Amerika'dan gelen her şey 15 Temmuz'un devamıdır." dedi.

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