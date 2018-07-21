HSK, yaz kararnamesini erteledi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, yaz kararnamesinin ertelendiğini açıkladı. Yazılı açıklamada Danıştay ve Yargıtay üyeliklerini yapılan atamalar nedeniyle çalışmaların uzadığı belirtildi.

Gazete Duvar- Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yaz kararnamesinin açıklanmasının ertelendiğini duyurdu. Kararnamenin 23-27 Temmuz tarihleri arasında açıklanması planlanıyor.

HSK, Danıştay ve Yargıtay üyeliklerini yapılacak atamalar nedeniyle yaz kararnamesinin bugün yayınlanacağını açıklamıştı. Çalışmaların uzaması gerekçesiyle kararnamenin hazırlanamadığı belirtildi.

HSK’den yapılan yazılı açıklamada, “Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, adli ve idari yargı 2018 yılı ana kararnamelerinin 20 Temmuz 2018 tarihine kadar ilan edileceği daha önce duyurulmuş ise de; Yargıtay ve Danıştay Üye seçimlerinin gündeme gelmesi nedeniyle kararname çalışmaları uzamış olup, söz konusu kararnamelerin 23-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında sonuçlandırılması plânlanmıştır” denildi.