Üniversiteli genç kıza sokak ortasında taciz

Esenler'de alışveriş yapmak için evden çıkan üniversite öğrencisi B. Ç. (18) kaldırımda yürüdüğü sırada yanından geçen bir kişinin tacizine uğradı. Saldırgan kamera görüntülerinden yakalandı.

Olay geçtiğimiz salı günü 14.30 civarında Esenler Kazım Karabekir mahallesinde meydana geldi. Alışveriş yapmak için evden çıkan tıp fakültesi öğrencisi B. Ç. kaldırımda yürüdüğü sırada yanından geçen bir kişinin tacizine uğradı. Tacize uğrayan genç kızın bağırması üzerine saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli ifadesinde, "Yolda yürürken yanlışlıkla elim değdi. Bağırınca da korkup kaçtım" dedi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 19 yaşındaki şüpheli E.B. adliyeye sevkedildi. Emniyet müdürlüğünden çıkarılan şüpheli, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.

Donduğum için peşinden koşamadım

Olayı anlatan B.Ç., "O gün evden çıkmıştım, öğlen saatleriydi saat iki gibi marketin önünden geçerken fiziksel tacizde bulundu. Ben hemen bağırdım 'Ne yaptığını zannediyorsun? Ne yapıyorsun? Terbiyesiz diye. Fakat işte donduğum için peşinden koşamadım o da hemen ara sokaklara girdi zaten. Daha sonra insanlar toplandılar, anlattığımda birkaç kişi peşinden gittiler. Fakat ara sokaklarda kaybolmuştu. Sonra polisi aradık, haber verdik durumu" dedi.

O gün yaptığım tek şey o tacizciyle aynı sokağı seçmiş olmam

B.Ç. "Ben o gün kız başıma tenha sokaklarda gezmiyordum. Ya da kadına yapılan sözde suçlamalardan hepsinden muaftım. Benim o gün yaptığım tek şey o tacizciyle aynı sokağı seçmiş olmamdı. Ve yarın bir gün başkaları da onunla aynı sokağı, aynı caddeyi seçti diye bu durumu yaşamaması için şikayet ettim. İnşallah gerekli cezayı alır" şeklinde konuştu.