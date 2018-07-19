Polisler Adnan Oktar'ın kafasına neden bastırıyor? Ahmet Hakan açıkladı

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

POLİSLERİN ADNAN'IN KAFASINA BASTIRMASI

POLİSLER sağlık kontrolüne götürdükleri Adnan Oktar’ın kafasına neden bastırıyorlar?

Bu sorunun yanıtını buldum.

Şöyle ki:

Adnan Oktar, bulduğun her fırsatta...

“Bu işten Cumhurbaşkanı’nın haberi yok... Bu işten İçişleri Bakanı’nın haberi yok... Bu iş İngiliz derin devletinin işi... İngiliz derin devletinin emriyle bunu yapıyorlar...” falan diyerek bütün sorumluluğu operasyon kararı alan savcılara ve operasyonu gerçekleştiren polislere yükledi ya...

Polisler de kendilerini “İngiliz derin devletinin aparatları” gibi gösteren Adnan Oktar’a işte bu muameleyi yaptılar.

Yapmasalardı daha iyi olurdu ama yapmalarının temel nedeni galiba bu!