İstanbul’da aniden bastıran yağmur zor anlar yaşattı

İstanbul'da önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı. Yağmur yerini zaman zaman doluya bırakırken Beykoz'da su baskını yaşandı.

İstanbul’da öğlen saatlerinde hava bir anda karardı. Ara ara gök gürültüsü duyulurken bir süre sonra sağanak yağmur başladı.

Yağmur zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yağmura yakalananlar zor anlar yaşadı.

Ani yağmur sonrası Taksim Meydanı’ysa bir anda boş kaldı.

Üsküdar’da çakan şimşeklerse kameraya yansıdı. Levent’te yollarda su birikintisi oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

BEYKOZ’DA EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Yağmur nedeniyle Beykoz’da bazı evleri ve iş yerlerini de su bastı.

Küçüksu Caddesi üzerinde bulunan bir işyeri de sulara teslim oldu.

Vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etti. Cumayolu Caddesi’nde iki araç mahsur kaldı.

Ekipler aracın içinde mahsur kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

BEŞİKTAŞ’TA ASFALT ÇÖKTÜ

Beşiktaş’ta da yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı yollarda rögar kapaklarının çevresindeki asfalt çöktü.

İnşirah Caddesi’nde araçlar güçlükle ilerledi. Küçük Bebek yokuşunda da yağmur nedeniyle bazı rögar kapaklarının etrafındaki asfalt çöktü.

Yokuşu çıkmak isteyen sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti. Suya gömülen bir aracı kurtarabilmek için çevredekiler seferber oldu.

GÖKKUŞAĞI İLGİ ODAĞI OLDU

İstanbul’da öğleden sonra etkili olan yağmurun ardından gökkuşağı oluştu. Boğaz üzerinde beliren gökkuşağı görenlerin ilgisini çekti.