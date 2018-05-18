Murat Ergün akaryakıttan alınan ÖTV’yi yargıya taşıdı

GÖKMEN ULU - SÖZCÜ - İzmirli avukat Murat Ergün, 80 milyonu ilgilendiren emsal olacak bir dava açtı. Ergün, akaryakıttan alınan “Özel Tüketim Vergisi”nin (ÖTV) kaldırılması için Danıştay'a başvuru yaptı.

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Ergün, “Zenginin yatından ÖTV almayan hükümet; bebeğin içtiği sütün, işçinin bindiği dolmuşun, garibanın evine götürdüğü iki somun ekmeğin fiyatını yükselten akaryakıttan ÖTV alıyor. Üstelik bunu alırken KDV'yi de ÖTV'li fiyattan hesaplıyor. Yani vergiden vergi alıyor. Vergi adaletsizliğine dur demek için bireysel olarak bu davayı açtım” dedi.

Ergün şöyle devam etti: “Anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olan mevzuat hükümlerinin iptalini sağlamak adına mahkemeden Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasını istedim. Bu dava hak, hukuk, adalet arayışının bir parçasıdır.”

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU



AVUKAT Murat Ergün FETÖ'nün kumpas davalarında mağdur olan yüzlerce askeri savundu. Sonrasında siyasi davalarda yargı karşısına çıkan sanıklara avukatlık yap tı. Tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatlığını da üstlenen Murat Ergün, her dönem verdiği hukuk mücadelesi sebebiyle kamuoyunda “Halkın avuka tı” olarak anılmaya başlandı. Avukat Murat Ergün, 24 Haziran tarihinde yapılacak milletvekili seçimlerinde yaşadığı İzmir'den CHP milletvekili aday adayı oldu.