AKP'li başkan tüm izinleri iptal etti

İstanbul Esenyurt Belediyesi yönetimi, belediyede çalışan personelin tüm izinlerini 24 Haziran’da yapılacak seçimlere kadar iptal etti.

MUSTAFA KÖMÜŞ/BİRGÜN- AKP’li Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe tarafından tüm bağlı müdürlüklere gönderilen yazıda, işçilerin izninin ikinci bir emre kadar durdurulduğu belirtildi.

Hastalanana bile izin yok!

Müdürlüklere gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı: “Belediyemiz müdürlüklerinde çalışan tüm personellerin (Memur, sürekli işçi ve şirket personelleri) yıllık izin, günlük izin ve sağlık raporları (aciliyetine göre) ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Bu durumun birim müdürlüklerinde çalışan personellere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.”

‘Sıkıyönetim komutanı!’

Esenyurt Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Yavuz İren konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “Ali Murat Alatepe göreve geldiği günden bu yana topluma şirin gözükmeye çalışıyordu. Ancak bu iyimser hava çabuk dağıldı. Hazret, sanırsınız ki sıkıyönetim komutanı. Öncelikle böylesi bir talimat insani ve ahlaki değil. Çünkü insan sağlığı her şeyden daha önemlidir.”