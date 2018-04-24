İtalya'ya gidecekken intihar etmiş!

Hürriyet- Burak T. olayın intihar olduğunu öne sürdü. Baba Kandemir ise “Kızım İtalya’da öğretmenlik yapmaya gidecekti” dedi. Haberin detayları şöyle:

Pamukkale Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu İmran Kandemir, öğrencilik döneminde tanıştığı polis memuru Burak T. (27) ile 2 yıl önce nikâh masasına oturmuştu. Bu evliliğe ailesi pek sıcak bakmamıştı. Nikâhtan sonra düğün yapılacaktı. Düğüne günler kala aralarında araba parası nedeniyle tartışma çıkınca boşandılar. 10 Nisan saat 16.30 sıralarında, polisi arayan Burak T., boşandığı İmran Kandemir’in evinde intihar ettiğini ihbar etti. Polis ekipleri, Bahçelievler Yenibosna Zafer Mahallesi Tunç Sokak’taki eve gittiklerinde yerde kanlar içinde yatan İmran Kandemir ölmüştü.

ESKİ EŞ SERBEST

Polis memuru Burak T., gözaltına alındı. Kandemir’in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, Burak T. ve İmran Kandemir’in ‘el svap’larını aldı. Silah ise incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. Burak T.’nin emniyetteki ifadesinde, “Aramızdaki anlaşmazlık nedeniyle boşanmıştık ancak yeniden görüşmeye başlamıştık. Evde su tesisatında sorun vardı. Bunun tamiri için tesisatçıya çıkmıştım. Geri döndüğümde zile bastım, kapıyı vurdum ancak açan olmadı. Bunun üzerine çilingir çağırdım. İçeri girdiğimizde İmran kendini vurmuştu. Kendini göğsünden vurmuştu ve ölmüştü. Eve geldiğimde tabancamı kapının üzerindeki dolabın üzerine koyarım, silahı oradan almış” dediği öne sürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Burak T. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

KIZIM HAYAT DOLUYDU

İmran Kandemir’in Antalya’da yaşayan babası Süleyman Kandemir ise şunları söyledi: “Kızım çok başarılı bir öğrenci ve öğretmendi. Pamukkale Üniversitesi ve Sütçü İmam Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. İtalya’da öğretmen olmak için girdiği sınavı kazanmıştı. İtalya’ya gitmeye hazırlanıyordu. Polonya’da da yüksek lisans yapacaktı. Ölümünü bir gün sonra öğrendim. Kızım hayat dolu bir insandı. Psikolojik bir problemi yoktu. İlaç falan kullanmıyordu. Olaydan önce okulundan rapor için aranmıştı o da getireceğini söylemişti. İntihar edecek bir insan bunu niye söylesin. Kızımın geleceğe yönelik planları vardı. Bu planlarını hayata geçirmek için çalışıyordu. Kızımın intihar ettiğine inanmıyorum, bunun için hiçbir sebep yok. O öldürüldü. Gerçeği ortaya çıkarmak için sonuna kadar çabalayacağım.”

SİLAH ESKİ EŞİN

ASAYİŞ Şube Cinayet Büro Amirliği’nin yürüttüğü soruşturmada, silahın sahibi olan Burak T. ve İmran Kandemir’in ‘el svab’ı incelemesinin sürdüğü, Adli Tıp Kurumu’nun raporuyla ölüm sebebinin netleşeceği bildirildi. İmran Kandemir’in bazı arkadaşları da, sosyal medya hesaplarından olayın intihar denilerek kapatılmak istendiğini, olayın cinayet olduğuna yönelik paylaşımlarda bulundu.