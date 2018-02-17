Van Urartu Müzesi 10 Nisan’da Açılıyor

Van’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, uzun zamandır açılması planlanan Urartu Müzesi’nin açılış gününün müjdesini verdi. Zorluoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’u da açılışa davet ettiklerini söyledi.

Zorluoğlu, tüm hazırlık aşamaları tamamlanan müzenin 10 Nisan 2018 tarihinde açılacağını söyledi.

10 milyon TL tutarındaki müze teşhir-tanzim işinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üstlenilmesiyle 2017 yılında başlanan ve halen devam eden çalışmaların, 2018 yılı başlarında tamamlanması planlanıyordu.

54.000 metrekare alan üzerinde 13.000 metrekare kapalı alanı ile Türkiye’deki en büyük müzelerden birisi olması beklenen ve 100.000 eser sergileme kapasitesine sahip Urartu Müzesine tarihi eserlerin taşınması işlemleri bitti.

2013 yılı itibari ile yaklaşık 87.000 eserin mevcut olduğu Van Müzesinden vinç yardımıyla Neolitik Döneme tarihlendirilen kaya resimlerinden Hakkâri taş stellerine, bölgedeki önemli kazılardan elde edilen değerli Urartu eserleri ile çivi yazılı kitabelerinden Akkoyunlu ve Karakoyunlu dönemlerine ait koç, koyun ve at biçimli mezar taşlarının taşınma işlemleri bitti. Uzman kişilerin gözetiminde yapılan taşınma işleminin tamamlanmasıyla Urartu Müzesinin artık açılışa hazır.

Yıllardır açılamıyor

Van Kalesi’nin kuzeyine yapılan yeni müzenin 2013-2014 yıllarında yapımının biteceği ve en son da 2015 Mart ayında açılacağı söylenmişti. Daha sonra Van Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ’un yaptığı bir açıklamada ise 2015 yılının sonunda müzenin ziyarete açılacağı belirtilmişti. 2015 yılında yapılan açıklamalarda, Van Müzesi’ndeki eserlerin daha iyi şartlarda muhafaza edilmek için yeni müzeye taşınmaya başlandığını da ifade edilmişti.

2017 yılının en önemli keşifleri arasında

2017 yılında Van Gölü’nde yapılan araştırmalarda, gölün derinliklerinde bulunan Urartulara ait olduğu düşünülen 3.000 yıllık kale kalıntısı, 2017 yılında Türkiye’nin en önemli arkeolojik keşifleri arasında gösterilmişti.