Marmaris sahillerine akın başladı

DHA/ Marmaris'te hava sıcaklığı 35 dereceyi bulurken, ilçe sakinleri ve turistler sahillerle plajları doldurdı. Bazı kişiler şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar, köpekleriyle denize girerek oyunlar oynadı.

Caddelere konulan elektronik termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Marmaris kent merkezinde, sıcaktan bunalanlar, sahillere akın etti. Şehir merkezi boyunca 11 kilometre uzanan mavi bayraklı plajları, sabah erken saatlerde dolduran turistlerden kimileri şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, bazıları gün boyu denizin keyfini çıkardı. Rus ve İngiliz turistler, sere serpe uzanarak güneş altında bronzlaşmayı tercih etti. Sahildeki su sporları merkezleri de doldu. Ailece plaja gelen vatandaşlar ise şezlonglarda dinlenmeyi tercih etti. Çocuklar da köpekleriyle denize girerek oyunlar oynadı.

Yoğun ilgi gören otellerin havuz başları da plajları aratmadı. Bazı kişiler havuz başında güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da animatörler eşliğinde oyunlar oynadı. Çocuklar da gün boyu havuzda yüzdü, oyunlar oynadı. Marmaris'te tatil keyfi yapan Rus hemşire Angela Korpavic (23), "Marmaris çok güzel, ilk defa geldim, çok mutluyum" dedi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Marmaris'te hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren artışa geçeceğini, gündüz 35-40 derece sıcaklıkların hâkim olacağını belirtti.