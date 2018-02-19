19 Şubat 2018 11:29

Denizbank için flaş teklif tarihi

Denizbank için flaş teklif tarihi
Denizbank için Emirates Mart’ta teklif verecek. Dubaili Emirates'in Denizbank için teklifini Mart ayında yapmayı planladığı belirtildi.
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Bloomberg’e konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre bankanın teklifi Mart ayında yapması planlanırken, Sberbank’ın değerlendirmesinin de aylarca sürebileceği ifade edildi.

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Ekonomi