ABD'den gelen açıklama sonrası dolarda hareketlilik

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 'yaptırımlar kalkabilir' açıklamasıyla 5.65'e çekildi.

Dolar/TL kuru TSİ 18:20 itibarıyla 5.58 seviyelerinde seyrediyor.

Kur bu sabah saatlerinde en düşük 5.6666, en yüksek 5.7171 seviyesini gördü. Kur dün 5.66 ile 10 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi test etmişti.

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

ABD'li Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasıyla önemli bir risk unsurunun ortadan kalkması ve ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde normalleşmenin kurun dün %2'ye varan düşüşünde etkili olduğu belirtiliyor.