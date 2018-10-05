İşte memur ve emeklilerin muhtemel zammı

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 olacak. En düşük memur maaşı 3.309 TL'ye çıkacak.

Kurlardaki ani yükselişin ardından iğneden ipliğe her şeye gelen yüklü zamlar enflasyon canavarını hortlatırken mutfağı adeta yangın yerine dönen milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü ocak ayında alacağı maaş zammına çevrildi. Sözcü’nün enflasyonun bugünkü seyri üzerinden yaptığı tahmini hesaplamalara göre, eğer enflasyonda mucizevi bir düşüş olmazsa, ocak ayında memur ve memur emeklileri yüzde 4’lük zamma ilave olarak yüzde 12.5 civarında enflasyon farkı alacak.

İşçi esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 civarında gerçekleşecek. Enflasyonun daha da yükselmesi halinde bu zam oranları daha da artacak. Ancak maaş zamları hiçbir şekilde yüzde 50’lere dayanan mutfak enflasyonuna çare olmayacak.



ENFLASYON 15 YILIN REKORUNU KIRDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre. memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı. İşçi emeklilerine ise doğrudan zam olarak yansıyan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylül ayında yüzde 6.30 artarak son 15 yılın rekorunu kırdı. TÜFE’deki artış yıl başından bu yana yüzde 19.37. Son bir yılda ise yüzde 24.52 oranında. Çalışan ve emeklilerin ocak ayında alacağı zamlar açısından özellikle temmuz ayından yıl sonuna kadar gerçekleşecek enflasyon kritik önem taşıyor. Temmuz dan eylül sonuna kadar TÜFE’deki artış yüzde 9.17’ye ulaştı. Daha önümüz de 3 aylık enflasyon duruyor. TÜFE geçen yılın son 3 ayında sırasıyla yüzde 2 03, yüzde 1,49 ve yüzde 0.69 artmış,

3 aylık toplam enflasyon yüzde 4.31 olmuştu Geçen yıl ekonomide böylesine çalkantılar ve yüksek zamlar yaşanmamıştı. Bu yıl ise hemen her gün yeni bir zamla uyanıyoruz. Daha da önemlisi bu yıl TÜFE’ ye gecikmeli yansıyan üretici fiyatları (ÜFE) Aralık’tan bu yana yüzde 38.96. Son bir yılda ise yüzde 46.15 arttı. ÜFE eninde sonunda TÜFE’ye yarayacak. Dolayısıyla 3 ayda, geçen yıla göre çok daha yüksek TÜFE artışı sürpriz olmayacak.