Dolar ve euronun güne başlangıç rakamları

26 Eylül - Saat 07:55 itibariyle Dolar/TL 6.1727/6.1760 seviyelerinde işlem görürken, euro 7.2614/7.2650 seviyesinde işlem görüyor.



Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) kaynak temini için görüşmeler yürüten Arjantin’in merkez bankası başkanı kişisel sebeplerden dolayı dün istifa etmişti. Beklenmedik istifanın ardından Arjantin pesosu seans açılışında yüzde 4.7 değer yitirdi.

Haftaya 6.30’lu seviyelerde başlayan dolar/TL, başlatılan mali durum tespit çalışmasıyla birlikte sorunlara karşı atılacak olası adımlara ilişkin beklentilerle 6.15’e doğru geriledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türk yetkililerle bu hafta Türkiye’de ev hapsinde bulunan ABD’li rahip Andrew Brunson’ın geleceğine dair görüşmeler yapılmasını beklediğini söylemesiyle birlikte TL’deki değer kazancı hızlandı. Kur bu açıklamanın ardından illikit piyasada 6.0497’ye kadar gerilese de, bu düşüş kalıcı olmadı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Arjantin piyasalarındaki çalkantı gelişmekte olan ülke para birimlerinde satışlara neden oldu. Ancak bu etkinin Türkiye açısından kalıcı bir süre yaratmasını beklemiyoruz. Piyasanın yakından izlediği konu daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD temasları olmaya devam ediyor. İki ülke ilişkilerini olumlu yönde geliştirecek adımlar atılıp atılamayacağı hatta görüşmeler yapılıp yapılamayacağı piyasanın odağındaki gelişme” dedi.