Sevilay Yılman'dan İş Bankası tepkisi

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın İş Bankası'yla ilgili kaleme aldığı "Lütfen artık bu konuyu kapatabilir miyiz?" başlıklı köşe yazısı şöyle:



"Aslında ilk gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği an yazmak istedim bir şeyler. Ama sonra bu konuyu gündeme alıp tartışmanın zamanlamasının yanlış olduğunu söylerken bir de kendim bahsini edip aynı hataya düşmek istemediğim için vazgeçtim.

Fakat Erdoğan’ın Bakü dönüşü gazetecilerle yaptığı söyleşide hasbelkader dile getirdiği İş Bankası’ndaki CHP hisseleri mevzusunun neredeyse üzeri kapanmışken dün MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından bir kez daha tartışmaya açılması üzerine bir şeyler yazmanın artık elzem olduğuna karar verdim.

Yazacağım çok bir şey de yok esasında.

Asla aynı garabete düşüp İş Bankası’ndaki CHP hisseleriyle ilgili öyle ya da böyle bir yorum yapmayacağım.

Ben başta siyasi liderlerimiz olmak üzere en azından şimdilik, şu ekonomideki kritik dönem aşılıncaya kadar İş Bankası ile ilgili bu konularda hiç kimsenin bir şey konuşmamasını rica ediyorum.

Sakın bu yazdığımdan “İş Bankası’ndaki CHP hisseleri ile ilgili söylenenler yanlıştır” filan anlamı çıkarmasın kimse. Yanlıştır, doğrudur orası çok ayrı bir konu. Ben sadece zamanlama olarak bu konuyu tartışmak doğru değil diyorum…

Neden?

Çünkü bu tartışma Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar filan göz önüne alındığında sadece İş Bankası’na zarar vermiyor.

Bu tartışma nedeniyle aynı zamanda “Çok şükür ki sağlıklı ve güçlü” deyip dua ettiğimiz tüm bankacılık sektörümüz de olumsuz etkiliyor.

Bunun böyle olduğunun kanıtı da var. Konunun gündeme getirildiğinin ilk günü yani pazartesi günü borsadaki tüm bankacılık hisseleri de olumsuz etkilendi.

Bu arada şu küçük hatırlatmayı da yapmak isterim…

Evet bir kamu bankası değil İş Bankası ama Yunanistan’ın da değil!

Unutmayalım lütfen… Türkiye’nin ekonomisine ilk saldırılar başladığında ilk milli ve yerli tavrı sergileyen bankaların başında geldi İş Bankası. Genel Müdür Adnan Bali’nin o günlerde yaptığı açıklamalar, iktidara verdiği desteğin o dönem kamuoyunda nasıl bir teveccüh yarattığı hafızalarımızda.

Tüm kamu bankaları gibi milli ve yerli ruhla o saldırılara karşı dimdik durarak tavır koyan ve hükümetin ekonomik plan ve programlarının tamamında yer alan, sorgu sual etmeden taşın altına elini koyan İş Bankası’nı siyasi polemiklere konu etmek doğru değil.

Gerçekten de rica ediyorum: Lütfen artık bu konuyu kapatalım…"

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