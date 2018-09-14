'TV'de döviz fiyatları gösterilmesin'

İş dünyası olarak Türk Lirası'nın ön plana çıkmasını istediklerini belirten MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, televizyonlarda alt yazı ile ve ekranlarda sabit olarak kurların gösterilmesi uygulamasından vazgeçilmesini önerdi.

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, 2 Ekim'de başlayacak Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nin tanıtımına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Dünya gazetesinden Filiz Coşkun'un aktardığına göre, toplantıda Merkez Bankası'nın önceki gün aldığı faiz kararını ve dövizle kiralama, satışa getirilen yasaklamaları değerlendiren Erdal, iş dünyası olarak TL'nin ön plana çıkmasını istediklerini söyledi.

Kurlar çok hareketli olduğu için işi olanın da olmayanın da dövizle ilgili konuştuğunu dile getiren Erdal, "Bunun sürekli konuşulması iş dünyasını rahatsız ediyor. Bu konuyu doğrudan dövizle işi olan konuşsun" dedi.

Bir çağrı yapan Erdal, televizyonlarda alt yazı ile ve ekranlarda sabit olarak kurların gösterilmesi uygulamasından vazgeçilmesini önerdi.