18 Ağustos 2018 14:17

Ticaret Bakanlığı bankaların kapısında

Ticaret Bakanlığı bankaların kapısında
Ticaret Bakanlığı, reel sektöre sağlanan nefes kredisinde üçüncü uygulama için çalışma başlatıldığını duyurdu.
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Bakanlık KOBİ'lere sağlanacak düşük faizli kredi için bankalarla görüşmeye başlandığı belirtildi. Nefes kredisi kapsamında KOBİ'lere 2016 5 milyar TL, bu yılın başında ise 7.5 milyar TL Kredi sağlanmıştı.

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