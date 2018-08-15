'ABD, dev Türk şirketine yaptırıma hazırlanıyor'

New York Times, Rahip Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde ABD’nin Türkiye’ye bir dizi yaptırımda daha bulunacağı iddia etti.

Haberde söz konusu yaptırımlardan birinin de THY’ye kısıtlama getirmek olabileceği öne sürüldü.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’da yer alan habere göre, söz konusu yaptırımlar, rahip Brunson’ın bugün (Çarşamba) saat 18.00’e kadar serbest bırakılmaması halinde devreye sokulacak.

THY'ye kısıtlama getirilmesi gündemde

Gazeteden Helene Cooper ve Eric Schmitt’e konuşan üst düzey hükümet yetkililerinin bildirdiğine göre bu yaptırımlardan biri Türk Hava Yolları’na ( THY) kısıtılama getirilmesi. Ayrıca Trump yönetiminin, Türkiye’de neredeyse bir yıldır tutuklu bulunan bilim insanı Serkan Gölge ile ABD Konsolosluğu çalışanı üç Türkiye vatandaşının serbest bırakılmasını talep ettiği belirtildi.

Beyaz Saray süre vermişti

Beyaz Saray’dan bir yetkili, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’de ev hapsindeki rahip Brunson’ı evine döndürmeye kararlı olduğunu belirtmiş ve eklemişti: “Önümüzdeki birkaç gün ya da bir hafta içinde herhangi bir gelişme olduğunu görmezsek yeni adımlar atabiliriz.”

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Trump’ın rahip Brunson’ın serbest bırakılmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söylemişti.

‘Rahip krizi’

Türkiye’de 21 aydır tutuklu yargılanan ve 35 yıl hapsi istenen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson adli kontrol kararıyla 25 Temmuz’da ev hapsine alınmıştı.

Washington yönetimi, Brunson’ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesinin ardından önce insan hakları ihlalleriyle suçladığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ABD’deki mal varlıklarını dondurmuştu.

ABD, bunun ardından da Türkiye’den çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisini ikiye katlama kararı almıştı.

Son olarak da ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasını öngören maddenin de içinde yer aldığı savunma bütçesini belirleyen tasarıyı imzalamıştı.

Türkiye ise ABD’nin yaptırım kararlarını sert bir dille eleştiriyor

“Türkiye’nin yeni dost ve müttefik arayışına girebileceği” uyarısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamasında Türkiye’nin ABD’nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağını duyurmuştu.

Türkiye’nin son adımı ise aralarında pirinç, alkollü içecekler, tütün, otomobil, kozmetik malzemelerinin de olduğu ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek vergi oranlarını arttırmak olmuştu.