Kuyumcular da umutsuz: Kepenkler kapanacak

Seyhan Avşar/ Cumhuriyet- Kuyumcukent’te ilk günden beri iş yeri olan Veysi Amcalar altındaki yükselişin alışverişileri etkilmediğini öne sürdü. Amcalar, geçen hafta Perşembe günü altın piyasasında kısa süreli bir durağanlık yaşandığını aktardı.

Dolar fiyatları ile birlikte artış üstüne artış yaşayan altın fiyatları, Yenibosna’da bulunan Kuyumcukent’te altın alışverişini neredeyse durma noktasına getirdi. Çok sayıda kuyumcu müşterilerinin bozdurmak istedikleri altınları nakit paraları olmadığı gerekçesiyle bozduramadıklarını belirtti. Dokuz yıldır Kuyumcukent’te iş yeri bulunan Tunçbilek Kuyumculuk’un sahibi Ertan Tunçbilek, Türkiye’nin şu an bir krizin içerisinde olduğunu söyleyerek, “Altın fiyatları arttıkça bizim satışlarımızda TL bazında azalma oluyor. Kâr marjlarımız da düşüyor. Ancak kiramız, vergimiz vs artıyor. Öyle gözüküyor ki her geçen gün sektör daralacak. İmkânı olmayanlar, kendi masrafını kurtarmayanlar kepenk kapatmak zorunda kalacak” dedi.

12 yıldır Kuyumcukent’te iş yeri bulunan Kaan Yeşilyurt ise altında zaman zaman dalgalanmalara tanıklık ettiklerini ancak bu dalgalanmaların kısa süreli olduğunu, şu an ise altının ne olacağının belirsiz olduğunu söyledi. Yeşilyurt, her sabah uyanır uyanmaz altın fiyatına baktıklarını aktardı. Yeşilyurt, “Alım satım arasındaki fiyat normal piyasaya göre 10 kat artmış durumda. Normalde TL bazında 100-200 TL oynayacak makas aralığı şu anda 20-30 bin TL. Bu rakamlar böyle olunca insanların altına güveni kalmıyor. Bizler şu an alım- satım yapamıyoruz. Piyasa da şu anda nakit para yok” dedi.

İmalat durabilir

Kuyumcukent’te altın imalatının durduğu iddialarına ilişkin olarak ise Yeşilyurt şunları söyledi: “Elinde altın stoğu olan kişiler imalatını durdurabilir. Elinde altın stoğu olmayan kişiler ise istesinler ya da istemesinler durdurmak zorundadır. Sürecin bir an önce düzelmesini istiyoruz.”