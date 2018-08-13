BDDK’dan flaş döviz kararı!

Asya piyasalarının açılmasıyla ABD Doları/Türk Lirası kuru 7.20 seviyesinde işlem görmeye başlamış, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak piyasaları sakinleştirmek için açıklama yapmak durumunda kalarak, ‘tüm önlem ve aksiyon planlarının’ hazır olduğunu belirtermişti. “Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek” diyen Albayrak bankalar ve BDDK ile birlikte ‘gerekli önlemlerin hızlı bir şekilde alınacağını’ dile getirmişti.

İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas sözleşmesine swap deniyor.

BDDK’nın açıklamasında “Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 50’sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır” dendi.