Dolar 7 TL'yi de aştı! İşte son durumu

Doların TL karşısındaki hızlı yükselişi devam ediyor.

ABD doları, Türk lirası karşısında 7.17 seviyesini gördü. Euro ise 8.21'e ulaştı.Bankaların internet sitelerinde ise dolar 7.60 seviyelerini gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Trabzon valilik yemeğinde yaptığı konuşmada "Milletimiz müsterih olsun. Sanayicilerimize sesleniyorum. Bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Battık gittik işi sağlama alalım yoluna tevessül etmeyin. Ederseniz yanlış yaparsınız. Bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. B planını C planını uygulamak zorunda kalırım bunu da böyle bilesiniz" demişti.

Erdoğan'dan sanayicilere gözdağı: B planını C planını uygularım