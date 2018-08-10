Fatih Altaylı'dan Brunson iddiası

FATİH Altaylı bugünkü Okurlarla Hasbihal başlıklı yazısında kendisine gelen eleştirileri ve mesajları aktardı.

Altaylı, ABD ile yaşanılan Brunson meselesine değindi ve sorunun sadece Brunson olmadığını iddia etti.

Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

DÖVİZ MESELESİ:

Bu konu ile ilgili çok mail var. Kızan, suçlayan. Kimi hükümeti suçluyor, kimi ise ABD’yi. Kimileri akılcı analizler yapıyor, kimileri akıldan uzak teoriler ortaya atıyor.

Benim bu konuda söyleyeceğim şudur. ABD yönetiminin Türkiye’ye sanki Hazreti İsa’yı tutuklamışız muamelesi yaptığı doğrudur. Bir kişi yüzünden iki müttefik bu kadar gerilmez. Bana sorarsanız mesele Brunson değil, ABD ile başka sorunlarımız var ve Brunson bir bahane. Ve yine bana sorarsanız, ekonomideki gelişmelerle daha doğrusu Türk lirasının bu denli hızlı ve yüksek oranda değer kaybetmesinde rahip Brunson faktörü çok minimal. Döviz kurlarındaki artışın temel nedeni Türkiye ekonomisinin yüksek orandaki borçluluğu ve bu borcun çevrilmesinde giderek daha sıkıntılı olmamız. Üretim ekonomisine geçmekte gecikmemiz nedeniyle artan ihracata rağmen ihracatın ithalatı karşılama oranının giderek azalması, yüksek cari açık, dış borçların üretime değil, tüketime yönlenmiş olması, yıllık 70 milyar dolarlık enerji ithalatımız üst üste binince, bu durum kaçınılmaz hale geliyor. Giderek farkirleşiyoruz, giderek ülkemizin değeri düşüyor. 1 trilyon dolara doğru giden GSYH, şimdi geri gidiyor. Rahip Brunson meselesi bu durumun içinde minimal bir faktör sadece. Yarın iade edilse dolar 3 liraya düşmez.