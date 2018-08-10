Dolar 6'yı aşmıştı: Durdurulamıyor

Dolar/TL yeni güne rekorlar kırarak başladı. Dolar/TL kuru 6'yı aşarak 6,46 seviyelerine geldi.

Dolar 6.46, avro 7.20, sterlin 8.27 liranın üzerine çıktıktan sonra saat 9.45 itibariyle dolar, 5,9842, avro 6,8643'ten işlem görüyor.

Gece saatlerinde 5,50 seviyesinde seyreden kur, bu sabah 5,7397'yi gördü.

Avro ise 6,63 seviyesini görürken sterlin 7,35'e dayandı

Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD'ye giden Türk heyeti önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan ile bir araya gelmişti.

Dolarda durum ne?

Dolar/TL kuru saat 07.10 itibarıyla 5,6462’den işlem gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL kuru da 6,5141 seviyesinde yer aldı.

Kur, 07.21 itibarıyla rekor seviyesine ulaşarak 5.7285 seviyesini gördü.

Kur, Türkiye’deki piyasalar açılmadan 5,7432’i seviyesini de gördü.

Dolar/TL, Türkiye piyasaları açıldıktan sonra 6,23'ü gördü.

Piyasalar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklayacağı 'yeni ekonomi modeli' takip edecek.

Euro kuru da TL karşısında yükselişe geçerek ve 6,50 lira seviyesini geçerek 6,63 lirayı gördü.