CHP'li Erdoğdu gerçek işsizlik oranını açıkladı

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TÜİK’in şubat ayına ilişkin olarak açıkladığı işsizlik oranının 10,6 olduğuna işaret ederek, “İş bulma ümidi olmayan, mevsimlik çalışan ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar dahil işsizler dikkate alınarak gerçek işsizlik rakamına bakıldığında bu oran yüzde 17,23. Eksik istihdam ve yetersiz istihdam edilenleri de katarak baktığımızda ise geniş tabanlı işsizlik rakamı yüzde 19,96” dedi.

Erdoğdu, ekonomiyi canlandırmak için vergi indirimleri, kredi yapılandırmaları ve istihdam kampanyaları düzenleyen AKP hükümetinin beceriksizliğinin faturasını tüm halkın ödediğini ifade ederek şunları söyledi:

“AKP politikaları ile sadece kişi başı gelirimiz azalmıyor, alım gücümüz erimiyor; aynı zamanda iş bulmaya ve alın teriyle hayatını sürdürmeye çalışan milyonlarca vatandaşımız olumsuz etkileniyor. İşsizlik yine çift hanede. Şubat ayı için resmi işsizlik oranı yüzde 10,64 olarak açıklansa da sağlıklı politikalar için gerçek işsizlik rakamını göz önünde bulundurmak gerekiyor. İş bulma ümidi olmayanlar, mevsimlik çalışanlar, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar dahil işsizler dikkate alınarak gerçek işsizlik rakamına bakıldığında, bu oranın yüzde 17,23 olduğunu görüyoruz. Bunlara zamana bağlı eksik istihdam ve yetersiz istihdam edilenleri de katarak baktığımızda geniş işsizlik rakamına ulaşıyoruz. Bu oran da yüzde 19,96.”

Oranların AKP’nin geçici süreyle yarattığı stajyer ve çırak istihdamına, ayrıca düzenlenen istihdam kampanyalarına karşın işsizlikte bir azalma olmadığını gösterdiğine işaret eden Erdoğdu, “Halen gençlerimizin yüzde 19’u işsiz. Yani her beş gencimizden biri, neredeyse her üç genç kadından da birisi ne eğitimde ne de istihdamda görünüyor” diye konuştu.

SADECE ÖZEL SEKTÖRE TEŞVİK İSTİHDAMI ARTIRMIYOR

AKP’nin işgücü piyasasına dönük politikalarının kadın istihdamını artırmadığı, gençlerimize iş olanağı sunmadığını ifade eden Erdoğdu şöyle devam etti:

“Dün açıklanan 55 milyar dolarlık cari açığın ardından bugün açıklanan işsizlik rakamları, gösterişli büyüme oranlarının ne kadar içi boş olduğunun kanıtı. Sadece özel sektöre teşvik verilmesi istihdam olanaklarını artırmıyor. AKP’nin ekonomi yönetimi ve kalkınma anlayışında da bir sorun bulunuyor. Biz hedef gözeten teşvikler yanı sıra kaliteli kamu istihdam olanaklarıyla da kadınların ve gençlerin önünü açacağız. İşsizlik rakamlarının gösterdiği üzere Türkiye ekonomisi gelişmekte olan ülkelerden olumlu bir anlamda ayrışma sergilemedi ve AKP hükümetleri temel yapısal ekonomik sorunların üstesinden gelemedi. Biz herkese nefes aldıran ekonomi programımızla işsizliği hızla azaltacağız. Kamu garantili istihdam projeleri sunacak, yatırımları artıracak, kalkınma programlarımıza Anadolu’nun dört bir köşesinde işsizlikten canı yanan, dara düşen yurttaşlarımızın sorunlarını çözeceğiz.”